МВД Молдавии: Число жертв стрельбы в аэропорту Кишинева выросло до двух

Появились новые подробности стрельбы в аэропорту Кишинева. По данным МВД Молдавии, число жертв в результате стрельбы выросло до двух.

Ранее сегодня, 30 июня, иностранный гражданин прилетел из Турции в Молдавию, но ему отказали во въезде в страну. Мужчина выхватил у пограничника пистолет и застрелил его. Данные о второй жертве пока не оглашаются.

После иностранный стрелок забаррикадировался в одной из комнат аэропорта, где удерживает несколько заложников, передает издание "КП-Молдова". Остальных пассажиров эвакуировали из здания.

МВД Молдавии сообщило, что спецназ готовится к штурму кишиневского аэропорта. Позже молдавское издание "Игора" уточнило, что иностранный стрелок уже задержан.

Из-за инцидента авиасообщение в Молдавии прекращено, работа аэропорта в Кишиневе парализована.