Орбан: Венгрия не даст Украине денег, пока не узнает, куда делись 70 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Венгрии не дадут Украине денег, пока не выяснят, на что были потрачены 70 миллиардов евро, выделенных Киеву ранее, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Мы больше не будем давать деньги Украине, пока они не скажут нам, куда делись 70 миллиардов евро, которые мы выделили ранее», – сказал политик в эфире радиостанции Kossuth.

По мнению Орбана, дальнейшие финансовые потоки от Евросоюза Украине не приведут к завершению боевых действий и не помогут победить в конфликте с Россией. Как отметил премьер Венгрии, если не урегулировать ситуацию сейчас, в дальнейшем для восстановления Украины понадобится еще больше финансовых вливаний. Наступление ВСУ идет тяжело, и есть серьезные сомнения в том, что Евросоюз может на что-то надеяться, добавил он.

Напомним, ранее Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша военной помощи в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира.