Венгрия заблокировала отправку Украине нового транша из Европейского фонда мира в 500 миллионов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша военной помощи в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, рассказал источник, знакомый с вопросом.

По информации итальянского агентства ANSA, Будапешт потребовал, что фонд не использовался в качестве источника финансирования поставок вооружений Киеву.

Напомним, ранее Венгрия в ходе совета министров иностранных дел стран Евросоюза выступила против продолжения поставок оружия Киеву. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Как писал сайт KP.RU, Совет Евросоюза утвердил решение о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира на компенсацию стоимости боеприпасов, переданных Украине. Эти средства позволят возместить государствам-членам ЕС стоимость боеприпасов, предоставленных Киеву из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов. С учетом этой меры общая помощь ЕС Украине в рамках действия Европейского фонда мира достигла 4,6 миллиарда евро.