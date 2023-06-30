Премьер Франции Борн заявила о развертывании бронетехники жандармерии Фото: REUTERS

Власти Франции развернут в стране бронетехнику жандармерии в связи с массовыми беспорядками, заявила премьер-министр страны Элизабет Борн.

Как передает телеканал BFM со ссылкой на источник в полиции, французский премьер объявила о развертывании бронетехники по предложению министра внутренних дел республики Жеральда Дарманена.

Уточняется, что речь идет о 18 бронемашинах. Ранее власти Франции выпускали на улицы страны бронетехнику элитного подразделения национальной полиции RAID.

Как писал сайт KP.RU, во Франции продолжаются беспорядки, вызванные убийством полицией 17-летнего подростка. Страсти, разгоревшиеся в Нантере и пригородах Парижа, быстро перекинулись по всей Франции, превратив протесты в широкомасштабные стихийные акции. По данным телеканала BFMTV, не менее 20 полицейских были ранены.

В Манте и коммуне Монс-ан-Барель протестующие сразу перешли к радикальным действиям и подожгли здания мэрий. Тем временем социальные сети заполнились видео, демонстрирующими поджоги и столкновения с полицией в других городах Франции.