«Они уже не нужны». Никита Михалков высказался об уехавших из России артистах

Никита Михалков заявил, что уехавшие артисты России уже не нужны Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

После начала военной спецоперации на Украине многие звезды покинули Россию. Среди них актер и телеведущий Иван Ургант, музыканты Борис Гребенщиков* и Андрей Макаревич*, певица Алла Пугачева* и другие. Некоторые из них вернулись на родину, другие пока только намекают на возвращение, однако, как полагает режиссер Никита Михалков, они России уже не нужны.

«В России они не нужны – их места заняты. Новыми, которые никогда бы не пробились сквозь них. И очень хорошо, что их места заняты», – заявил он в беседе с «Аргументами и фактами».

Как считает Михалков, уехавшие из России артисты получили то, чего добивались, сами из себя «выгнав страну». Тем не менее, отметил режиссер, за границей покинувшие Россию актеры и музыканты не потерялись и замечательно устроились, давая концерты и записывая ролики «с просьбой прийти их послушать и потратить деньги на билеты».

Как писал сайт KP.RU, ранее Никита Михалков заявлял, что уехавших из России артистов спасет не наказание, а раскаяние.

*Лица, признанные в России иностранными агентами