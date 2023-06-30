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НовостиЗвезды30 июня 2023 17:30

«Они уже не нужны». Никита Михалков высказался об уехавших из России артистах

Никита Михалков заявил, что уехавшие артисты России уже не нужны
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Никита Михалков заявил, что уехавшие артисты России уже не нужны Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Никита Михалков заявил, что уехавшие артисты России уже не нужны Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

После начала военной спецоперации на Украине многие звезды покинули Россию. Среди них актер и телеведущий Иван Ургант, музыканты Борис Гребенщиков* и Андрей Макаревич*, певица Алла Пугачева* и другие. Некоторые из них вернулись на родину, другие пока только намекают на возвращение, однако, как полагает режиссер Никита Михалков, они России уже не нужны.

«В России они не нужны – их места заняты. Новыми, которые никогда бы не пробились сквозь них. И очень хорошо, что их места заняты», – заявил он в беседе с «Аргументами и фактами».

Как считает Михалков, уехавшие из России артисты получили то, чего добивались, сами из себя «выгнав страну». Тем не менее, отметил режиссер, за границей покинувшие Россию актеры и музыканты не потерялись и замечательно устроились, давая концерты и записывая ролики «с просьбой прийти их послушать и потратить деньги на билеты».

Как писал сайт KP.RU, ранее Никита Михалков заявлял, что уехавших из России артистов спасет не наказание, а раскаяние.

*Лица, признанные в России иностранными агентами