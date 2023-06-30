Минюст России включил Бориса Гребенщикова* в реестр иноагентов

Музыкант Борис Гребенщиков включен в реестр иноагентов Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство юстиции России включило лидера рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова* в реестр иностранных агентов.

«30 июня в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Ф. Гольдшмидт*, А.В. Горпинченко*, Б.Б. Гребенщиков*, А.В. Караулов*, А.З. Морев*, М.Л. Тимонов*», – сказано на сайте ведомства.

Кроме того, в список иноагентов попали автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Англо-американская школа Москвы», сетевое издание Sota.vision и издание «Бумага».

Как писал сайт KP.RU, в середине июня Минюст Российской Федерации включил в реестр иностранных агентов режиссера Виталия Манского*, а также журналистку Светлану Прокофьеву*, экономиста Сергея Алексашенко*, политика Льва Шлосберга*, информационный портал «ВЕСЬМА» и фонд «Свободная Якутия».

*Организация или лицо, выполняющие функции иностранного агента в России

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