Правительство России ввело запрет на грузоперевозки польскими фурами Фото: pixabay.com

Правительство России ввело запрет на автомобильные грузоперевозки по территории страны польскими фурами, сообщает Министерство транспорта РФ.

«Введен запрет на перевозки по территории России польскими транспортными средствами. Между тем, для критически важных товаров (лекарственные средства, медицинские изделия, и другие) сделаны исключения», – сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что этот запрет не распространяется на грузоперевозки в Калининградскую область, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение региона необходимыми товарами. Кроме того, сообщает Минтранс, правительство России продлило запрет на грузоперевозки фурами из недружественных стран до 30 декабря этого года.

Напомним, механизм перецепки/перегрузки иностранных транспортных средств был введен 10 октября 2022 года и стал ответом на действия недружественных стран по запрету перевозок российскими компаниями по территории Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2022 ЕС запретил грузовикам из России и Белоруссии въезд на свою территорию. Спустя неделю белорусы запретили въезд европейским фурам. Те пробирались в Россию через Прибалтику, не забыв «накрутить счетчик» цен.