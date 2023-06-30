Лукашенко считает, что ядерное оружие в Белоруссии никогда не придется применять Фото: REUTERS

Ядерное оружие никогда не будет применено, пока оно находится в Белоруссии, считает президент республики Александр Лукашенко.

«Чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в надежном месте. Я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», – заявил он в ходе выступления в честь Дня независимости Белоруссии.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин объяснил размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО). Глава государства отметил, что США размещают в течение десятилетий на территории стран НАТО в Европе свое ТЯО, поэтому Москва и Минск договорились, что сделают то же самое, не нарушая своих обязательств по нераспространению ядерного оружия.

Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна, чтобы НАТО разместила на ее территории ядерное оружие Соединенных Штатов.