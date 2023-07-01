В Пулково загорелся вылетавший в ОАЭ самолет

В Пулково загорелся самолет. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажирский лайнер загорелся в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в пятницу, 30 июня. Об этом сообщает телеканал 78.

Сообщается, что самолет подал сигнал бедствия накануне вылета. По предварительным данным, во время подготовки борта к взлету возникло возгорание в двигателе.

Самолет «Боинг 777» принадлежит авиакомпании Emirates Airline. Он должен был вылететь в Дубай в 23.15 по московскому времени, салон лайнера был заполнен пассажирами.

Вылет ряда других рейсов задержался, также несколько прибывающих самолетов из-за пожара не могли получить разрешение на посадку и кружили в воздухе.

Позже стало известно, что пассажиры эвакуированы, самолет отбуксирован на место стоянки, задымление ликвидировано. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Тем временем в пятницу 30 июня иностранный гражданин прилетел из Турции в Молдавию, но ему отказали во въезде в страну. Мужчина выхватил у пограничника пистолет и застрелил его и еще одного человека. Стрелок задержан.