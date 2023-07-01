В России снизят ставки по микрозаймам с 1 июля

В России снизились ставки по микрозаймам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России снижается верхняя планка ежедневной ставки по микрозаймам. Новое правило начинает действовать с 1 июля 2023 года. Если ранее ежедневная ставка по договорам потребительского кредита составляла 1 процент, то с 1 июля она составит 0,8 процента. Это значит, что микрозаймы будут выдавать не под 365, а под 292 процента годовых.

Также с 1 июля в ряде российских регионов увеличатся социальные выплаты и зарплаты, живущим за границей россиянам станет легче оформить пенсию, а учредители малых и средних предприятий смогут закрыть их без излишних бюрократических проволочек.

Изменится порядок оказания медпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения. С 1 июля в поликлиниках и ПНД появятся кабинеты сексолога. Эти специалисты будут в том числе применять совместно с психиатрами принудительные меры медицинского характера в случаях, когда это необходимо.

Подробнее о том, какие новшества появились в российском законодательстве с 1 июля 2-23 года, читайте здесь на KP.RU.