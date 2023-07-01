Evraz: гендиректор компании Алексей Иванов покинул свою должность

Гендиректор горно-металлургической компании Evraz оставил свой пост из-за британских санкций. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Андрей АБРАМОВ

Гендиректор компании Evraz Алексей Иванов покинул свой пост. Об этом в пятницу 30 июня пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что совет директоров принял отставку Алексея Иванова с поста генерального директора. Управление компанией будет осуществлять совет директоров. В то же время Иванов на руководящей роли «в российском периметре» компании. Также он останется и на посту председателя совета директоров Evraz North America.

«С учетом санкций Великобритании, наложенных на Evraz, и других технических ограничений компания не имеет возможности вести операционную деятельность», - сообщили в пресс-службе.

Горно-металлургическая компания Evraz оказалась под санкциями Великобритании в мае 2022 года.

Ранее сообщалось, что АО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский металлургический комбинат» вошло в топ лучших металлургических предприятий в России и в мире.

Тем временем более 10 тысяч британцев требуют отмены антироссийских санкций.