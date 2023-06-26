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НовостиПолитика25 июня 2023 21:31

Более 10 тысяч британцев требуют отмены антироссийских санкций

Граждане Великобритании массово подписывают петицию об изменении антироссийской экономической политики
Мария ПАВЛОВА
Британцы оставляют подписи за отмену антироссийских санкций.

Британцы оставляют подписи за отмену антироссийских санкций.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британцы массово подписывают петицию с призывом провести референдум об изменении экономической политики в отношении России и отмене антироссийских санкций. Документ размещен на сайте парламента Великобритании, он доступен здесь.

Авторы петиции требуют в течение полугода провести референдум по этому вопросу.

«Повышение цен на энергоносители, стоимости жизни, процентных ставок, инфляции, уровня безработицы, рост налогов и ставок, а также забастовки, ущерб бизнесу и сокращение государственных услуг», - перечисляют авторы петиции экономические проблемы британцев, вызванные антироссийскими рестрикциями.

В субботу 25 июня петицию подписали уже более десяти тысяч жителей граждан Соединенного Королевства. Согласно британскому законодательству, правительство должно отреагировать на петицию, которая собрала такое количество подписей. Если за отмену антироссийских санкций подпишутся 100 тысяч британцев, петицию будут рассматривать в парламенте.

Тем временем ЕС начал работу над 12-м пакетом антироссийских санкций.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия стала больше производить, а люди – больше тратить. Как экономика страны эффективно разгоняется, читайте здесь.

Также сайт KP.RU рассказывал, кто виноват в провале западных санкций против России.