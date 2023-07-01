В Британии допустили, что Китай начнет добывать полезные ископаемые на Луне

В Великобритании считают, что Китай вскоре начнет добычу полезных ископаемых на Луне. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Китай в ближайшие десятилетия может начать добивать полезные ископаемые не только на Луне, но и на астероидах. Такое мнение высказал глава космического командования Великобритании Пол Годфри.

«Китай выпустил «Белую книгу», в которой рассматриваются важнейшие минералы на Луне. Они уже доставили образцы с Луны на Землю. Они просто хотят пойти дальше в этом направлении», - цитирует Годфри издание Times.

Британский военный чиновник высказал уверенность, что добыча полезных ископаемых на астероидах станет реальностью уже при жизни нынешнего поколения.

Ранее глава NASA Билл Нельсон заявил, что гонка за обладание Луной, которая разворачиваться между США и Китаем, становится все более ожесточенной и победитель в этой схватке определится в ближайшие два года. По его словам, при худшем развитии - у Пекина есть возможность закрепиться и присвоить себе богатую ресурсами Луну и даже не допустить туда Вашингтон.

Тем временем эксперт назвал причины второй лунной гонки: гелий-3, дешевое электричество и трамплин для освоения дальнего космоса.