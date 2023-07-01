В Индии 25 человек погибли в горящем автобусе

В Индии сгорел автобус, погибли 25 человек. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Индии 25 человек погибли в загоревшемся автобусе в городе Булдхан штата Махараштра в субботу 30 июня. Об этом пишет агентство Ani со ссылкой на официального представителя полицейского управления города Бабурао Махамуни.

«Двадцать пять человек извлечены из автобуса. Всего в автобусе ехали 32 человека», - сказал Махамуни.

Напомним, в Адыгее на трассе М-4 «Дон» сгорел пассажирский рейсовый автобус, который следовал из Геленджика в Ростов-на-Дону. Пассажиры успели покинуть горящий автобус, никто не пострадал.

Также сообщалось, что в Горном районе Якутии автобус с пятнадцатью пассажирами вылетел в кювет. Людей спасло то, что все они были пристегнуты ремнями безопасности.

Тем временем министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовал от префектур регионов ввести комендантский час для общественного транспорта по всей стране из-за массовых беспорядков.