МВД Франции потребовало приостановить движение автобусов и трамваев по всей стране

МВД Франции потребовало от регионов приостановить движение автобусов и трамваев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовал от префектур регионов ввести комендантский час для общественного транспорта по всей стране из-за массовых беспорядков. Об этом сообщил телеканал BFM.

Запрет на движение автобусов, трамваев и другого общественного транспорта будет действовать с 21:00 (22:00 по московскому времени) до утра до следующего распоряжения министра.

Напомним, 27 июня французские полицейские застрелили 17-летнего водителя в пригороде Парижа за отказ подчиняться требованиям дорожного патруля. С того дня во Франции проходят массовые протесты с погромами, поджогами и столкновением с полицией. Порядка 900 протестующих задержаны, около 250 полицейских получили повреждения.

Из-за беспорядков президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден досрочно покинуть саммит ЕС в Брюсселе и вернуться в Елисейский дворец. Французский лидер пообещал вычислить тех, кто через соцсети подстрекает к участию в беспорядках.