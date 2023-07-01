Telegraph: хакеры взломали базу данных национальной системы здравоохранения Великобритании

Хакеры атаковали отделение системы здравоохранения Великобритании. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Хакеры взломали базу данных одного из отделений национальной системы здравоохранения Великобритании. Об этом пишет издание Telegraph. Сообщается, что хакеры атаковали кластер системы здравоохранения, состоящий из шести больниц и десяти клиник. В базе данных хранится информация о 2,5 миллиона пациентов.

По информации издания, речь идет о хакерской группировке BlackCat, также известной как ALPHV. Хакеры угрожают начать публиковать конфиденциальную информацию о сотрудниках и пациентах, в том числе данные кредитных карт, если представители отделения не выйдут с ними на связь.

Также сообщается, что британский спецслужбы допускают якобы имеющуюся связь атаковавшей систему здравоохранения хакерской группировки с Россией.

Тем временем хакеры из Killnet, Revil и Anonymous Sudan анонсировали масштабную атаку на европейские банки.

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