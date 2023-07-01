Последнее письмо пассажира «Титаника» Гомеса продано за 12 тысяч долларов

Письмо пассажира "Титаника" продали за 12 тысяч долларов. Фото: REUTERS

В уругвайском Монтевидео на аукционе продано последнее письмо пассажира «Титаника» Рамона Артагавейтия Гомеса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя аукционного дома Zorrilla.

Сообщается, что письмо продано за 12 тысяч долларов. Оно представляет собой три страницы рукописного текста.

Рамон Артагавейтия Гомес, отправившийся в плавание на «Титанике», был гражданином Уругвая. Он послал письмо своему брату во время последней остановки лайнера в Ирландии 12 апреля 1912 года. После этой остановки «Титаник» вышел в Атлантический океан, где через какое-то время столкнулся с айсбергом и затонул.

Напомним, в последнее время всплеск интереса к «Титанику» был вызван трагедией с гибелью пассажиров батискафа «Титан», который использовался для экскурсий к месту затопления лайнера. На борту батискафа «Титан» находились: британский предприниматель и исследователь Хэмиш Хардинг (58), пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд (48) и его сын Сулеман (19), глава компании, которой принадлежал батискаф, Стоктон Раш (61) и французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Всё о гибели батискафа «Титан» у «Титаника» читайте здесь на KP.RU.