Танкист ВС РФ рассказал, что ВСУ пытаются атаковать малыми группами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские военные пытались рассеять российскую оборону на Артемовском направлении под Соледаром в ДНР. Атаки производятся группами до одного взвода. Об этом сообщил командир танкового подразделения 200-й бригады Южной группировки войск.

"Противник предпринимает попытки мелкими группами наступать, это не сказать, что масштабное наступление, о котором все пишут в новостях... Они хотят рассеять, но у них это не получается", - заявил он РИА Новости.

Также по словам военного, наступать украинские военные пытаются мелкими группами до взвода, используя при этом максимум один танк и две БМП. Но у них не получается, поскольку российские военнослужащие слаженно работают на данном участке.

"У нас взаимосвязь с соседями, только что работали по радиостанции с их координатами. Мы одно дело делаем и взаимосвязь должна быть, и она здесь присутствует в наилучшем виде", - заключил танкист.

Минобороны РФ в ежедневном брифинге от 30 июня 2023 года также рассказали о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести наступательные действия на четырех направлениях в зоне спецоперации. 29 июня украинские военные безуспешно пытались прорвать российскую оборону на Донецком направлении. Подразделения группировки “Юг” сдержали натиск противника.