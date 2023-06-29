Минобороны: российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки украинская армия предприняла четыре безуспешные попытки прорвать российскую оборону на Донецком направлении. Подразделения группировки “Юг” сдержали натиск противника и позволили ему добиться успеха.

“На донецком направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики и Тоненькое Донецкой народной республики грамотными и мужественными действиями подразделений "Южной" группировки войск успешно отражено четыре атаки противника”, — уточнили в свежей сводке о ходе спецоперации.

Также отмечается, в результате боев ВСУ потеряли до 530 бойцов, а также около десяти единиц военной техники. Тем временем российские войска уничтожили склад боеприпасов 54 бригады ВСУ в ДНР.

Напомним, двумя днями ранее в результате удара по пункту временной дислокации ВСУ в Краматорске 27 июня было ликвидировано два украинских генерала и около 50 офицеров, а также до 20 иностранных наемников украинской армии.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы политолог Олег Соскин отмечал, что из-за огромных потерь ВСУ в личном составе в ходе наступления Киев уже стал похищать людей на улице и принудительно отправлять их в армию.