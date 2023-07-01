Авиакомпания "Россия" увеличит количество рейсов из Москвы на Кубу Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиакомпания "Россия" в ближайшее время намерена увеличить частоту полетов из Москвы в Варадеро (Куба). Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

Как стало известно, увеличить рейсы планируется до трех в неделю.

"С сентября будет введен еще один рейс в неделю в Варадеро", - сказал Стариков.

Напомним, Россия и Куба возобновляют официальные рейсы. Авиасообщение между двумя странами было прервано в начале 2022 года. Первый регулярный рейс вылетит из аэропорта Шереметьево в субботу, 1 июля.

Между тем, новые рейсы в Грузию на данный момент откладываются, как и более низкие цены. Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал KP.RU, сыграет ли Грузия в этом сезоне роль для России и каковы перспективы развития туризма между двумя странами.