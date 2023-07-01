Сальдо: российские военные уничтожили группы ВСУ под Антоновским мостом
Фото: Александр КОЦ
Соединения группировки войск "Днепр" внезапно атаковали и ликвидировали группы ВСУ, которые укрывались под Антоновским мостом. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста", - написал Сальдо
По его словам, бойцы специальных подразделений внезапно атаковали с тыла, в момент, когда подошли со стороны реки на лодках. Уже к 3 часам ночи опорный пункт и гостиница с украинскими военными были взяты, добавил Сальдо.
"Никаких "плацдармов" на левом берегу нет. Если попробуют подойти крупными силами - будут так же получать, но в большем объеме", - заключил он.
Кроме того, 1 июля стало известно, что бойцы группировки "Южная" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении. Склад располагался недалеко от дороги.