Сальдо: российские военные уничтожили группы ВСУ под Антоновским мостом Фото: Александр КОЦ

Соединения группировки войск "Днепр" внезапно атаковали и ликвидировали группы ВСУ, которые укрывались под Антоновским мостом. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста", - написал Сальдо

По его словам, бойцы специальных подразделений внезапно атаковали с тыла, в момент, когда подошли со стороны реки на лодках. Уже к 3 часам ночи опорный пункт и гостиница с украинскими военными были взяты, добавил Сальдо.

"Никаких "плацдармов" на левом берегу нет. Если попробуют подойти крупными силами - будут так же получать, но в большем объеме", - заключил он.

Кроме того, 1 июля стало известно, что бойцы группировки "Южная" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении. Склад располагался недалеко от дороги.