Российские артиллеристы группировки "Южная" после разведки с дронов уничтожили склад боеприпасов ВСУ, Фото: Александр КОЦ

Бойцы группировки «Южная» уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российских бойцов.

Сообщается, что склад был расположен недалеко от дороги. Артиллеристы нанесли по нему удар после разведки с дронов.

Ранее Минобороны РФ сообщило о попытках наступления ВСУ на четырех направлениях. ВСУ пытаются наступать на Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях.

Также сообщалось, что министерство обороны России в пятницу, 30 июня, в очередной сводке проинформировало об успешном отражении атаки мотопехотной роты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был отбит в районе Времевского выступа.

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