Отличившимся на краснолиманском направлении военным России вручили награды Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие, отличившиеся на Краснолиманском направлении, получили награды. Их вручал замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Как стало известно, государственные и ведомственные награды получили бойцы, которые отличились в ходе спецоперации и проявили мужество и героизм при выполнении задач на Краснолиманском направлении. Церемония вручения прошла недалеко от линии соприкосновения с противником.

Всего более 50 бойцов получили награды, в числе которых орден Мужества, медали Суворова, Жукова, "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших" и Георгиевский крест IV степени, сообщает ТАСС.

Напомним, 30 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались вести наступательные действия на четырех направлениях в зоне спецоперации. При этом все атаки были отражены российскими военными.