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НовостиПолитика1 июля 2023 6:59

Отличившимся на краснолиманском направлении военным России вручили награды

Более 50 бойцов получили государственные и ведомственные награды
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Отличившимся на краснолиманском направлении военным России вручили награды

Отличившимся на краснолиманском направлении военным России вручили награды

Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие, отличившиеся на Краснолиманском направлении, получили награды. Их вручал замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Как стало известно, государственные и ведомственные награды получили бойцы, которые отличились в ходе спецоперации и проявили мужество и героизм при выполнении задач на Краснолиманском направлении. Церемония вручения прошла недалеко от линии соприкосновения с противником.

Всего более 50 бойцов получили награды, в числе которых орден Мужества, медали Суворова, Жукова, "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших" и Георгиевский крест IV степени, сообщает ТАСС.

Напомним, 30 июня стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались вести наступательные действия на четырех направлениях в зоне спецоперации. При этом все атаки были отражены российскими военными.