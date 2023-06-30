Минобороны РФ сообщило о попытках наступлений ВСУ на четырех направлениях

Российские войска отражают атаки ВСУ Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневном брифинге от 30 июня 2023 года сообщило о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести наступательные действия на четырех направлениях в зоне спецоперации.

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что речь идет о Донецком, Южно-Донецком, Купянском и Краснолиманском направлениях.

Так, на Донецком направлении российские войска отразили пять атак противника, две атаки на Купянском и одну атаку на Краснолиманском направлениях.

Всего с начала СВО уничтожено 444 украинских самолета, 4833 беспилотника, а также 10413 танков и других боевых бронированных машин.

Ранее 29 июня Минобороны РФ сообщило об успешном отражении четырех атак противника на Донецком направлении, где в ходе боев ВСУ потеряли свыше 500 бойцов, а также показало видео уничтожения вражеского склада боеприпасов точным артиллерийским ударом.