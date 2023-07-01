Российские танки Т-90 уничтожили две бронемашины ВСУ производства США Фото: REUTERS

Российские танки Т-90 группы "Запад" уничтожили две бронированные машины ВСУ производства США. Речь идет о MRAP и HMMWV, сообщил глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В полосе обороны первой армии танков около пункта Лес Попов с помощью танков Т-90 с закрытых позиций огня оказались уничтожены бронированная боевая машина американского производства MRAP и HMMWV", - рассказал он ТАСС.

Кроме того, по его словам, в ходе проведения разведки и поисков группы спецназначения уничтожили две станции контрбатарейной борьбы иностранного производства AN/TPQ-50 в районе населенных пунктов Васильцовка и Песчаное. В этом им помогли барражирующий боеприпасы "Ланцет".

А группа противовоздушной обороны уничтожила беспилотник "Фурия" расчетом РСЗО "Тор" в районе Ивановки, заключил Зыбинский.

Между тем, отличившиеся на Краснолиманском направлении военнослужащие получили награды. Их вручал замминистра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Виктор Горемыкин.