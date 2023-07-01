Австрийский Депутат Хайдер: у Австрии нет альтернативы российскому газу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат от Австрийской партии свободы Роман Хайдер обвинил министра энергетики Австрии Леонору Гевесслер в помешательстве на “зеленой сделки”. Ранее Гевесслер заявила о “ненадежности” получения газа из России, однако по мнению Хайдера, она “понятия не имеет”, как отказаться от российского топлива.

“Министр фанатично помешана на зеленых сделках. Она понятия не имеет, как отказаться от российского газа, поэтому пригласила поставщиков газа рассказать ей, как это сделать. После встречи она знала не больше, чем раньше. Правда в том, что у Австрии нет альтернативы российскому газу”, — заявил Хайдер РИА Новости.

Также он отметил, что часть газа поступает в страну из Германии и Италии, однако власти Австрии, по его словам, “не хотят знать”, откуда те страны получают этот газ сами. Хайдер подчеркнул, что фактически Австрия получает гораздо больше топлива из России, чем официально заявляется.

Ранее канцлер республики Карл Нехаммер заявлял, что Австрия считает неправильным запрещать импорт в Евросоюз российской нефти и газа и выступает против отказа от энергоресурсов России.

Представитель польской энергетической компании Orlen Даниель Обайтек отмечал, что ежедневные убытки концерна из-за запрета российской нефти составляют примерно 27 миллионов долларов, при этом компания до сих пор не может полностью отказаться от российских энергоресурсов, поступающих по нефтепроводу “Дружба”.