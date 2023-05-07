Польский Orlen раскрыл ежедневные убытки из-за отказа от российской нефти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Представитель польской энергетической компании Orlen Даниель Обайтек сообщил, что ежедневные убытки концерна из-за запрета российской нефти составляют примерно 27 миллионов долларов.

“Даниель Обайтек, руководитель PKN Orlen, описал потерю российской нефти как лишение примерно 27 миллионов долларов в день из-за разницы в цене примерно в 30 долларов за баррель между более дешевой российской нефтью и альтернативными поставками”, – приводит его слова издание Financial Times.

При этом компания продолжает использовать нефть, поступающую из России по нефтепроводу “Дружба” на НПЗ в чешском Литвинове. Полный отказ от российского сырья в данный момент невозможен и требует развития логистики.

Сайт KP.RU рассказывал, как из-за антироссийских санкций Запада в Европе закрываются заводы, взлетают цены на все товары и проходят массовые забастовки и протесты.

Также недавно известные российские пранкеры Вован и Лексус смогли дозвониться до председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и, представившись Владимиром Зеленским, получили от него признание провала санкционной политики против России.