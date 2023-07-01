Полковник Макгрегор уличил США в давлении на Украину для продолжения конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты оказывают давление на Украину с целью заставить продолжать боевые действия, заявил бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

«Когда Путин встретился с людьми для переговоров, он обнаружил, что у них нет желания достичь согласия из-за Вашингтона. Вашингтон там главный, Вашингтон не хочет соглашения», – сказал полковник в эфире своего YouTube-канала.

По мнению Макгрегора, наступление Вооруженных сил Украины оказалось провальным с самого его начала, и теперь у Киева нет никаких шансов на успех. Как отметил экс-советник главы Пентагона, ВСУ потратили почти все, что у них было. Кроме того он добавил, что Украина не сможет вступить в НАТО.

Напомним, ранее Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине развивается не в пользу президента Владимира Зеленского, а его армия находится на грани полного развала. По словам полковника, российская армия успешно уничтожает наступающие подразделения ВСУ, в то время как Киев испытывает серьезные проблемы с пополнением своей армии новобранцами.