Полковник Макгрегор заявил, что армия Украины находится на грани развала Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине развивается не в пользу президента Владимира Зеленского, армия которого уже находится на грани полного развала.

“Украинские вооруженные силы находятся на грани развала. Они полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на российскую сторону и вообще с поля боя. <...> У режима Зеленского большие проблемы”, — сказал Макгрегор в своем видеоблоге.

Также он отметил, что российская армия успешно уничтожает наступающие подразделения ВСУ, а Киев испытывает серьезные проблемы с пополнением украинской армии новобранцами.

При этом издание The Telegraph отмечало, что украинская армия испытывала острую нехватку личного состава еще до начала широкомасштабного наступления.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что союзники Киева в своем “высокомерном” желании показать единство Запада в поддержке Украины совершают “преступную ошибку”, осознанно отправляя бойцов ВСУ на слишком короткое обучение, заставляя таким образом их “совершить самоубийство”.

По данным секретаря Совбеза России Николая Патрушева, менее чем за три недели своего наступления украинская армия потеряла более 13 тысяч солдат, а также сотни единиц военной техники.