Politico: Попытка мятежа показала, что Запад не хочет ухода Путина с поста

Попытка мятежа показала, что Запад не хочет ухода Путина с поста, заявили в США Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Попытка вооруженного мятежа в России показала, что западные лидеры не хотят резкого смещения президента РФ Владимира Путина со своего поста, считают чиновники из Соединенных Штатов.

По информации Politico, американские чиновники заявили, что на Западе не хотят нестабильности, которая может последовать из-за ухода российского президента. Лидеры западных стран полагают, что это серьезный риск, отметили они.

«Недавняя попытка мятежа в России доказала, что, неважно, как сильно многие мировые лидеры не любят Владимира Путина, они не хотят внезапного смещения российского президента», – приводит газета слова чиновников из США.

Кроме того, отмечается, что в Вашингтоне неоднократно заявляли о своем отрицательном отношении к возможной смене власти в России.

Напомним, в минувшую субботу, 29 июня, полицейские Ростова изъяли БТР, оружие и прочую военную технику, которая осталась после ухода из города ЧВК «Вагнер». Незадолго до этого стало известно, что военная техника группы после попытки вооруженного мятежа будет передана Министерству обороны России.