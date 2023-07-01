Зеленский озвучил условие для переговоров с Россией

Зеленский назвал условием для переговоров с РФ выход Киева на границы 1991 года Фото: REUTERS

Власти Украины будут готова вступить в переговоры с Россией только в случае выхода ее вооруженных сил на границы 1991 года, заявил президент республики Владимир Зеленский.

«Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым», – сказал он в ходе пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Как писал сайт KP.RU, в прошлом году Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности Украины, которым запрещаются любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. СНБО принял такое решение 30 сентября 2022, тем же числом датируется и указ украинского лидера.

Напомним, в июне этого года президент РФ обратил внимание, что Москва всегда готова к переговорам, но однажды Киев выбросил мирный договор на свалку истории.