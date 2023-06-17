"Киев выбросил мирный договор на свалку истории": Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с африканской делегацией

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Не часто такое количество глав государств собирается в одном месте, если только это не Россия. Владимир Путин регулярно принимает то саммит Шанхайской организации сотрудничества, то глав СНГ, то президентов стран ЕАЭС. На этот раз на переговоры к российскому лидеру приехала целая делегация из африканских стран. Да какая представительная. Судите сами:

- Президент Замбии Хакаинде Хичилема,

- Председатель Африканского союза, Президент Коморских островов Азали Асумани,

- Президент Сенегала Макки Салл,

- Президент ЮАР Сирил Рамафоза,

- Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули,

- государственный министр, директор кабинета Президента Конго Флоран Нтсиба,

- спецпосланник Президента Уганды по особым поручениям Рухакана Ругунда.

Вообще внимания к России со стороны африканских стран, мягко говоря, очень заинтересованное. Достаточно сказать, что президент Алжира Абдельмаджид Теббун, с которым Путин встречался в четверг, а потом вместе проводил пленарную сессию Петербургского Международного экономического форума, пробыл в России две недели! Когда такое было, чтобы государственные визиты высших лиц страны длились так долго? За это время господин Теббун и встретился с Путиным с глазу на глаз, и поучаствовал в форуме, и провел переговоры с Михаилом Мишустиным.

Нынешний визит глав африканских государств не такой длительный. Но важности ему не занимать. Главными темами встречи сразу семи лидеров черного континента с президентом России стали, конечно, разворот мира в сторону многополярности, развивающиеся семимильными шагами отношения России с африканскими странами (несколько турне Сергея Лаврова по Африке тому в подтверждение), и урегулирование конфликта на Украине.

В своей приветственной речи Владимир Путин отметил позицию африканских стран, которые не поддаются на угрозы запада и адекватно воспринимают все, что происходит сейчас в мире:

- В России с большим уважением относятся к принципиальной позиции африканских государств в пользу сохранения глобальной и региональной стабильности и безопасности, мирного урегулирования конфликтов, формирования более справедливой модели международных отношений. Приветствует сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом. Мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта.

В то же время, президент заявил, что Россия готова к «к конструктивному диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости и учета законных интересов сторон».

Собственно, урегулирование конфликта на Украине, пожалуй главная цель такого большого визита. Буквально накануне та же самая делегация была в Польше, откуда президент ЮАР Сирил Рамафоса отправился в небольшую поездку в Киев на переговоры к Зеленскому. Он представил ему свой план урегулирования конфликта. С этим же планом Рамафоса сегодня приехал в Москву.

В чем же суть этого плана?

1. Предложение не должно вступать в конкуренцию с другими предложениями, которые были выдвинуты

2. Конфликт должен быть урегулирован путем переговоров и дипломатии

3. Необходима деэскалация со стороны обеих стран, поскольку эскалация не способствует мирным переговорам

4. Суверенитет стран будет признан в понимании Устава ООН на основе международных принципов

5. Необходимо обеспечить гарантии безопасности для всех стран

6. Страны Африки призывают к открытию движения зерновых культур и других сырьевых товаров через Чёрное море

7. Нужно обеспечить гуманитарную поддержку для тех, кто пострадал в результате конфликта

8. Решить вопрос с обменом военнопленных и возвращением детей

9. Необходимо постконфликтное восстановление, которое начнётся по завершении конфликта

10. Более тесное взаимодействие со странами Африки.

В ответ на это Владимир Путин обратил внимание, что Россия всегда готова к переговорам, а вот другая сторона… И представил на суд больших гостей тоже мирный договор, который Украина парафировала еще в мае прошлого года в Стамбуле. И рассказал, как тогда шли эти переговоры:

- Россия никогда не отказывалась от переговоров, - отметил российский лидер. - В Турции прошла целая серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и подготовке самого текста договора. Этот проект договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Вот он. Он так и называется «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». 18 статей. Более того к нему есть еще и приложение. Касается и вооруженных сил, и других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ. И он парафирован киевской делегацией. Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории. Скажем так аккуратно и интеллигентно.

Но даже после такого непорядочного поведения Россия все равно готова разговаривать, отметил глава государства:

- Они отказались от этого [мирного договора]. Где гарантии, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей. Но и в этих условиях мы никогда не отказывались от переговоров. Не мы, а руководство Украины объявило о том, что оно не будет вести никаких переговоров. Более того президент Украины подписал декрет, запрещающий вести эти переговоры. Поэтому я понимаю вашу озабоченность, разделяю ее, мы готовы рассмотреть любые ваши предложения, но мы не отказывались от переговоров. Отказалась украинская сторона. Ну чего же от вас хотят?

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