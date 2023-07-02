Будущий посол ФРГ Ламбсдорф: основной конфликт XXI века будет между США и Китаем

Дипломат из ФРГ назвал основным конфликтом XXI века конфликт между США и Китаем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основной конфликт XXI века развернется между Соединенными Штатами и Китаем. Такое развитие событий предрек будущий посол Германии в Москве Александер Ламбсдорф. Дипломат подчеркнул, что Германия в такой ситуации должна определиться, какую сторону она примет в этом конфликте.

«Центральный конфликт XXI века будет разворачиваться между США и Китаем. Здесь мы должны знать, на какой стороне находимся», - сказал Ламбсдорф в интервью изданию Welt am Sonntag.

В то же время дипломат отметил, что Германия «слишком зависит» от Китая в некоторых важных сферах и предположил, что Пекин сможет шантажировать ФРГ. Речь идет о закупке сырья и сбыте продукции ряда фирм, уточнил Ламбсдорф.

Александер Ламбсдорф представляет Свободную демократическую партию Германии. Предполагается, что летом 2023 года он приступит к обязанностям посла ФРГ в Москве.

Тем временем президент США Джо Байден заявил, что у Китая «колоссальные проблемы», но не стал вдаваться в подробности.

Ранее военный эксперт Жилин заявил, что США готовы создать новый конфликт, в который втянутся Китай и Россия.