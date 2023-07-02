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НовостиЗвезды2 июля 2023 6:45

Сатирик Инин откровенно рассказал, куда тратит все свободные деньги

Сатирик Инин рассказал, что тратит все свободные деньги на морские путешествия
Роман ПОЛОСИКОВ
Сатирик Инин откровенно рассказал, куда тратит все свободные деньги

Сатирик Инин откровенно рассказал, куда тратит все свободные деньги

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Известный сатирик Аркадий Инин откровенно рассказал о том, куда тратит все свои свободные деньги. В беседе с ведущей программы «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой драматург поведал о своем главном хобби — морских круизах.

Несмотря на почтенный возраст, 85-летний Аркадий Инин успел посетить множество самых разных мест во многих уголках планеты. В какое-то время к нему пришло осознание, что он побывал уже в 118 столицах мировых стран.

Также он отметил, что предпочитает активный отдых и любит посещать новые места, а «пенсионерский туризм» не для него. Именно на путешествия по миру Аркадий Яковлевич и тратит внушительную часть своих сбережений, а желание посещать все новые страны и города толкает его на продолжение работы.

Лере Кудрявцевой удалось узнать, какие же из путешествий стали самыми дорогостоящими, и сатирик довольно уверенно назвал Австралию и Новую Зеландию, на посещение которых он потратил около 400 тысяч рублей.

Ранее KP.RU рассказывал о том, на чем же зарабатывают дети звезд российского шоу-бизнеса. Так например дочка Джигана собирает различные «бьюти-боксы» с косметикой и различными милыми штучками, а после продает их друзьям и знакомым.