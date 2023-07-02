Сатирик Инин откровенно рассказал, куда тратит все свободные деньги Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Известный сатирик Аркадий Инин откровенно рассказал о том, куда тратит все свои свободные деньги. В беседе с ведущей программы «Секрет на миллион» Лерой Кудрявцевой драматург поведал о своем главном хобби — морских круизах.

Несмотря на почтенный возраст, 85-летний Аркадий Инин успел посетить множество самых разных мест во многих уголках планеты. В какое-то время к нему пришло осознание, что он побывал уже в 118 столицах мировых стран.

Также он отметил, что предпочитает активный отдых и любит посещать новые места, а «пенсионерский туризм» не для него. Именно на путешествия по миру Аркадий Яковлевич и тратит внушительную часть своих сбережений, а желание посещать все новые страны и города толкает его на продолжение работы.

Лере Кудрявцевой удалось узнать, какие же из путешествий стали самыми дорогостоящими, и сатирик довольно уверенно назвал Австралию и Новую Зеландию, на посещение которых он потратил около 400 тысяч рублей.

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