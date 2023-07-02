«Поздравил с 1 апреля»: Панкратов-Черный рассказал о жесткой шутке Якубовича

Панкратов-Черный вспомнил о розыгрыше Якубовича Фото: Евгения ГУСЕВА

Александр Панкратов-Черный рассказал о довольно злой первоапрельской шутке Леонида Якубовича над ним. В откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой он вспомнил розыгрыш от своего друга, который до сих пор не выходит из его головы. Однажды Леонид Якубович позвонил ему и попросил приехать на встречу с «очень важными людьми» в «Мосфильме».

Панкратов-Черный, не ожидая подвоха, конечно же сразу собрался и приехал в Дом кино и ожидал встречи, но уже спустя немного времени томного ожидания, сам Леонид Аркадьевич позвонил ему снова и спросил: «Ты где?». Естественно Александр Васильевич сказал, что ждет встречи с людьми, после чего Якубович признался, что это была первоапрельская шутка.

Несмотря на замечание ведущей Леры Кудрявцевой, что это довольно нехороший поступок, Панкратов-Черный рассказал, что долго не обижался на своего старого друга и даже не стал готовить ответный розыгрыш.

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