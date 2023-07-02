Неизвестные напали на дом французского мэра

Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз сообщил о нападении на его дом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Винсент Жанбрюн в ночь на воскресенье, 2 июля, написал в Twitter, что на его дом было совершено нападение, однако позже сообщение было удалено. Об этом пишет газета Le Figaro.

В соцсети градоначальник написал, что на его дом было совершено нападение, в результате которой его жена и ребенок получили ранения.

«Моя жена и дети в шоке и ранены», - заявил он, назвав произошедшие покушением.

Как передает издание, группа протестующих собралась перед домом градоначальника, пока тот находился в мэрии. Участники протестов попытались протаранить дом на автомобиле, после чего поджечь его. Жена Жанбрюна сбежала с двумя детьми и была ранена. Сообщается, что она обратилась в больницу.

Напомним, беспорядки во Франции вспыхнули после того, как во вторник, 27 июня, полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка. Министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен назвал прошедшие протесты «ночью невыносимого насилия против символов Республики». Тысячи участников акций были задержаны.