Володин: не было ни одного примера тех, кто поддерживал попытку мятежа в России Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Попытка мятежа в России только подтвердила высокий авторитет президента Владимира Путина в гражданском обществе, а также несмотря на возможность высказывать разные точки зрения, не было тех, кто поддерживал происходящее. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

— Несмотря на многопартийность и возможность высказать самые разные точки зрения, не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж. Пройдя это испытание, общество показало свою зрелость, — говорится в сообщении.

Также по мнению Володина, 23-24 июня войдут в историю Российской Федерации «как дни единения и консолидации общества вокруг президента». Он также подчеркнул, что после завершения ситуации Путин только укрепил свои позиции не только в стране, но и в мире.

Российский лидер сделал все, чтобы не произошло смуты и кровопролития, а также президенту удалось объяснить «вагнеровцам» реальное положение дел, многие из которых согласились продолжить защищать Россию с оружием в руках, — подчеркнул Володин.

Ранее KP.RU рассказывал, что попытка мятежа показала незаинтересованность Запада в уходе Путина с поста президента России. Лидеры западных стран предполагают, что это может вызвать опасную нестабильность.