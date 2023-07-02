Гладков заявил, что более половины предприятий в Шебекино возобновили работу Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Большая часть предприятий в Шебекинском округе Белгородской области уже возобновили свою работу после повреждений при обстрелах со стороны ВСУ. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков на своей странице во «Вконтакте».

— Возвращаются к своей привычной работе и предприятия Шебекинского округа, более половины крупных и средних предприятий уже приступили к работе, — заявил Гладков.

Он подчеркнул, что предприятие по производству макаронных изделий возобновит работу уже третьего июля. Там планируют выпускать одну тонну макарон в час. Гладков также выразил надежду, что в ближайшее время получится запустить работу предприятия в полном объеме.

Помимо предприятий, губернатор рассказал и о восстановлении жилых домов, пострадавших от обстрела со стороны ВСУ. Уже сейчас строителям удалось восстановить 62 частных дома и 65 многоквартирных.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что интенсивность обстрелов Белгородской области резко снизилась. Он подчеркнул, что в Шебекинском городском округе было зафиксировано семь «прилетов».