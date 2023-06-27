Гладков: интенсивность обстрелов в Белгородской области резко снизилась

Вячеслав Гладков. Фото: Антон Вергун/ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о резком снижении интенсивности обрастала региона

«В Шебекинском городском округе зафиксировано 7 прилетов. По селу Терезовка выпущено 5 минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – 2», - написал глава региона в своем Telegram-канала, отметив, что нигде пострадавших и разрушений нет.

Напомним, в минувшую пятницу, 23 июня, Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили до 100 снарядов по Белгородской области, а на следующий день, 24 июня, беспилотник украинской армии сбросил взрывное устройство на жилой дом в городе Грайвороне, повредив фасад и трубы газоснабжения.

Как писал сайт KP.RU, через день, 25 июня, система противовоздушной обороны (ПВО) смогла отразить атаку беспилотников в Валуйском городском округе Белгородской области.