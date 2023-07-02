Российские военные предложили бойцам ВСУ сложить оружие под Белогоровкой в ЛНР Фото: REUTERS

Российские военнослужащие второго Армейского корпуса Южной группировки войск призвали бойцов Вооруженных сил Украины сложить оружие под Белогоровкой в Луганской Народной Республике. Об этом рассказали РИА Новости.

— Пользуясь моментом, хочу сказать, чтобы они сложили оружие и вернулись к своим женам и детям домой, — обратился к украинским военнослужащим российский боец с позывным «Бага».

Он в своем обращении подчеркнул, что ему бы не хотелось, чтобы украинцы брались за оружие из-за того, что их фашистское правительство заставляет людей.

Ранее Министерство обороны России рассказало, что на Донецком направлении российские войска отразили четыре атаки противника, в ходе которых ВСУ потеряли более 500 бойцов. Помимо этого удалось уничтожить склад боеприпасов противника и несколько единиц военной техники.