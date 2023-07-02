Более 700 человек задержаны во Франции за ночь из-за беспорядков Фото: REUTERS

Более 700 человек были задержаны в ночь на воскресенье, 2 июля, в ходе беспорядков, которые вспыхнули во Франции после того, как во вторник, 27 июня, полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел республики

Как сообщает ведомство, во время столкновения с участниками протестов 45 сотрудников правоохранительных органов получили ранения, а всего по Франции были мобилизованы 45 тысяч полицейских.

«В ночь на 2 июля по всей территории страны было мобилизовано 45 тысяч полицейских и жандармов и тысячи пожарных. Решительные действия внутренних сил безопасности при координации префектов позволили пережить более спокойную ночь», - сказано в заявлении министерства.

Сообщается также, что протестующие подожгли 577 автомобилей и 74 здания.

Напомним, накануне беспорядками в соседней Франции были вдохновлены в Швейцарии, где призывы выйти на улицы распространялись в социальных сетях. Как сообщалось, в ночь на воскресенье, 2 июля, в ходе протестов в Швейцарии задержаны семь человек, среди которых шестеро несовершеннолетние.