Беспорядки во Франции спровоцировали волну протестов в Швейцарии Фото: REUTERS

Семь человек, среди которых шестеро несовершеннолетние, были задержаны в ходе беспорядков в ночь на воскресенье, 2 июля, в швейцарской Лозанне. Об этом сообщает издание 20Minutes со ссылкой на правоохранительные органы.

Как передает издание, протестующих были вдохновлены беспорядками в соседней Франции, а призывы выйти на улицы распространялись в социальных сетях.

Участники протеста в Швейцарии атаковали магазины, напав на прибывших правоохранителей. Как сообщают очевидцы, в беспорядках принимали участие свыше 100 человек, которые бросали в полицейских булыжники, а также по меньшей мере один коктейль Молотова.

Сообщается, что к концу ночи было задержано семь протестующих. В числе задержанных было три девочки боснийского, португальского и сомалийского происхождения, а также мальчиках сербского и грузинского происхождения, которым было от 15 до 17 лет. Единственным совершеннолетним задержанным оказался 24-летний швейцарец.

Очевидцы заявляют, что среди протестующих были замечены дети, которым менее 15 лет.

Напомним, во Франции беспорядки вспыхнули после того, как во вторник, 27 июня, полицейский в парижском пригороде Нантере застрелил 17-летнего подростка. Как писал сайт KP.RU, за одну ночь с пятницы на субботу, 30 июня на 1 июля, протестующие повредили 1350 автомобилей и 234 здания.