«Бла-бла-бла»: Кулеба перешел на междометия в своих заявлениях

Кулеба ответил словами «бла-бла-бла» на заявление Орбана об Украине Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина потерял свой суверенитет в ходе конфликта, не следует воспринимать всерьез, прокомментировав это высказывание словами «бла-бла-бла».

«Все это просто бла-бла-бла», - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства в беседе с Politico.

Кулеба также считает единственным способом для ВСУ дать отпор российским военным вступление Украины в НАТО.

Напомним, ранее Орбан заявил, что Украина больше не является суверенной страной, указав на то, что все решения Киева зависят от воли Вашингтона. Глава венгерского правительства отметил, что у украинской стороны нет денег и оружия. «Они могут сражаться, потому что мы на Западе их поддерживаем. Если американцы решат, что хотят мира – будет мир», - заявил тогда он.