Губернатор Гладков: ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе Фото: народная милиция ЛНР

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник самолетного типа неподалеку от Белгорода. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Оперативные службы уточняют последствия на земле, — говорится в сообщении.

Также Гладков подчеркнул, что по предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Последствия произошедшего будут устранены в ближайшее время.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что больше половины крупных и средних предприятий в Шебекинском округе возобновили работу после устранения последствий обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Помимо этого уже удалось восстановить 65 многоквартирных домов и еще 62 частных.