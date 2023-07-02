Российские войска сбили штурмовик ВСУ Су-25 в Запорожской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ в воскресенье, 2 июля, заявили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, а также 14 беспилотников, четыре снаряда HIMARS и одну противорадараную ракету HARM.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новоандреевка Запорожской области сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В министерстве уточняют, что 14 украинских беспилотников были уничтожены в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, в Министерстве обороны РФ также заявили, что на Херсонском направлении российские военные полностью уничтожили подразделения украинских войск, которые высадились на острове Антоновский недалеко от Антоновского моста.