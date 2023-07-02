Российские войска уничтожили все подразделения ВСУ у Антоновского моста Фото: Александр КОЦ

На Херсонском направлении российские войска полностью уничтожили подразделения Вооруженных сил Украины, которые высадились на острове Антоновский неподалеку от Антоновского моста. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Кроме того, в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США, — добавил Конашенков.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что несмотря на группировки противника по обе стороны моста, российская артиллерия успешно работает по ним. За сутки там удалось уничтожить 30 украинских бойцов и еще больше десятка получили значительные ранения.

Один из офицеров российской армии рассказывал, что из-за подрыва на Каховской ГЭС противнику удалось залезть под Антоновский мост, но российские подразделения успешно вытесняют ВСУ оттуда и выставляют наблюдательные посты.