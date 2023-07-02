Американский дипломат Хаасс назвал США главной угрозой миру Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник госсекретаря Колина Пауэлла в администрации Джорджа Буша, экс-президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас назвал главной угрозой для мировой безопасности США.

Как заявил Хаас, развал американской политической системы говорит о том, что вместо того, чтобы быть надежным якорем в нестабильном мире, Вашингтон представляет из себя самый крупный источник проблем и сомнительный образец демократии.

«Наша внутриполитическая ситуация - это не только то, на что другие государства не желают равняться, но и то, что делает США ненадежным партнером», - заявил американский дипломат в интервью The New York Times.

Будущий посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф заявил, что основной конфликт XXI века будет между Вашингтоном и Пекином. По его словам, на данный момент Берлину необходимо определиться, какую сторону он будет занимать.