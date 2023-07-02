Глава МИД Австрии Шалленберг: Россия остается частью Европы Фото: wikimedia.org

Россия остается частью Европы, а также ее истории и крупнейшим соседом на континенте. Такое заявление в воскресенье, 2 июля, сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу ORF.

«География не изменится. Россия останется географически крупнейшим нашим соседом в Европе. Россия к тому же остается частью европейской истории и культуры», - сказал глава австрийского внешнеполитического ведомства в интервью телеканалу ORF.

Шалленберг также заявил, что в дискуссии о запретах виз для российских граждан выступал против таких мер.

Напомним, днем ранее, 1 июля, депутат от Австрийской партии свободы Роман Хайдер обвинил в помешательстве на «зеленой сделки» министра энергетики Австрии Леонору Гевесслер, которая ранее заявила о «ненадежности» получения российского газа. По его словам, у республики нет альтернативы голубому топливу из России.