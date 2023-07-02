Российский разведчик с позывным "Варяг" сообщил о боях за Белогоровку в ЛНР

Российский разведчик сообщил о позиционных боях за Белогоровку в ЛНР Фото: REUTERS

За поселок Белогоровка в Луганской Народной Республики (ЛНР) идут позиционные бои, российские войска пытаются вытеснить украинские подразделения. Об этом в воскресенье, 2 июля, сделал военнослужащий 85-й бригады Южной группировки войск с позывным «Варяг».

«Идут интенсивные бои вблизи населенного пункта Белогоровка. Очень хорошо укрепились там ВСУ, пытаемся их максимально вытеснить», - приводит РИА Новости заявление российского военного.

«Варяг» заявил российские войска постоянно проводят разведку, наблюдая за тем, как украинские военные «действуют, где собираются, какие действия предпринимают». «Птички, РЭБ - хорошо вооруженные ребята. Но мы не хуже. Стараемся максимально противодействовать», - добавил он.

Напомним, сегодня, 2 июля, российские войска второго Армейского корпуса Южной группировки войск призвали бойцов украинской армии сложить оружие под Белогоровкой, предложив вернуться к своим женам и детям.