«Я соглашаюсь на брак с принцессой»: Мэр города в Мексике женился на крокодиле

Мэр города в Мексике женился на крокодиле. Фото: кадр из видео

Мэр небольшого города Сан-Педро-Уамелула в мексиканском штате Оахака Виктор Уго Соса сыграл свадьбу с самкой крокодила. Об этом проинформировало агентство AFP.

«Мэр небольшого городка на юге Мексики вступил в священный брак с самкой рептилии», - пишет издание.

По его информации, церемония не совсем обычного бракосочетания прошла в рамках традиционного ритуала на удачу. Таким образом был принесен дар богам, чтобы они подарили городу дожди, урожай, а также мир и спокойствие.

Отмечается, что самке крокодила по имени Алисия Адриана завязали пасть веревкой, поэтому никто из участников свадьбы не пострадал.

«Я беру на себя ответственность, потому что мы любим друг друга. Вот что важно», - заявил Виктор Уго Соса.

Он подчеркнул, что брака без любви не бывает.

«Я соглашаюсь на брак с девушкой-принцессой», - добавил глава города.

Ранее сообщалось о необычной свадьбе, которая прошла в башкирском селе Базгиево. Узами брака сочеталась пара молодоженов, которым на двоих исполнилось 148 лет. Пожилая пара познакомилась в местном отделении Октябрьского дома-интерната для пожилых и инвалидов.

Сайт KP.RU ранее рассказывал о том, как проходили самые роскошные свадьбы в истории.